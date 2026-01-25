Resulta con posibles fracturas tras impacto

Con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo terminó un motociclista tras verse involucrado en un percance registrado sobre el libramiento Norte, a la altura de la 5.ª Oriente en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la vialidad.

Le cortaron el paso

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:10 horas del sábado cuando el joven se desplazaba a bordo de su motocicleta sobre el carril de baja velocidad, en el sentido de oriente a poniente.

Al circular por esta zona, un automóvil particular presuntamente le realizó un corte de circulación lo que provocó que el motorista perdiera el control de la unidad.

Derivado de la maniobra, acabó impactándose de manera violenta contra la carrocería del vehículo, quedando tendido sobre la cinta asfáltica.

Testigos del accidente y automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, a través del número 911.

Quedó malherido

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria al malherido individuo, quien presentaba golpes y posibles fracturas.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica especializada y la realización de estudios radiográficos para descartar alguna lesión interna grave.

Elementos de Tránsito acudieron para llevar a cabo el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Cerca de una hora más tarde, una grúa con plataforma remolcó las unidades involucradas, las cuales fueron enviadas al corralón en turno, logrando finalmente liberar la vialidad y restablecer la circulación.