Resulta con una posible fractura al ser arrollado

Un motociclista resultó lesionado al ser atropellado por un taxista en una transitada avenida al poniente de Comitán, incidente que movilizó a los servicios de emergencia que tomaron conocimiento del hecho y brindaron la ayuda necesaria.

Fue sobre la 10.ª avenida Poniente en la intersección con la 9.ª calle Sur, entre los fraccionamientos Latinoamericana y El Campanario, en donde se registró el incidente al mediodía del jueves.

Corte de circulación

El incidente sucedió debido a que el taxista de una unidad con número económico 0140 circulaba sobre la avenida cuando intentó incorporarse a la calle para dirigirse rumbo al oriente, pero al hacer la maniobra hizo un corte de circulación y acabó atropellando al motorista.

La persona del sexo masculino de 25 años de edad terminó estampándose contra el transporte público en la parte frontal; del golpe la fascia del vehículo se desprendió por completo y quedó sobre la banqueta.

Posible fracturado

Mientras tanto, el motociclista salió proyectado al concreto y resultó con una lesión en uno de los brazos; por ello, testigos solicitaron el apoyo médico al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios y tras valorarlo determinaron que era necesario trasladarlo al hospital regional para descartar una posible fractura.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para llevar a cabo los peritajes y esperar los resultados médicos del afectado, con el fin de iniciar un diálogo entre los involucrados y deslindar responsabilidades, así como acordar el pago de daños.