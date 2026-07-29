Resulta con una posible fractura en una pierna

Con múltiples lesiones en las extremidades terminó un joven motociclista luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito sobre el bulevar Samuel León Brindis, a la altura del libramiento Sur, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían aproximadamente las 17:55 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte a los números de emergencias, en donde les señalaban acerca de un percance con posibles heridos, por lo cual se constituyeron de inmediato.

Al llegar les dieron a conocer que un motorista y un automovilista habían protagonizado un choque frontal, presuntamente porque uno de ellos invadió el carril contrario.

Del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento y se golpeó en las extremidades.

Debido a esto resultó con una probable fractura en una de las piernas; por ello, los agentes viales solicitaron el apoyo de una ambulancia y en minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas.

Al hospital

Los paramédicos le brindaron la atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital, para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas al corralón en turno, donde permanecerán mientras se realizan las pesquisas y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.