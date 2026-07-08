Resulta grave al derrapar en tramo hacia La Libertad

Un motociclista sufrió un aparatoso accidente sobre la carretera Palenque-La Libertad, a pocos metros de la entrada al rastro municipal, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia en la demarcación palencana.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, sin embargo, debido a su cercanía con el lugar, paramédicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron los primeros en arribar para brindar auxilio al lesionado.

Semiinconsciente

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la motocicleta fue encontrado tendido sobre la carpeta asfáltica en estado semiinconsciente, mientras que la unidad quedó fuera del camino, entre la maleza.

Preliminarmente, se presume que el motorista perdió el control del manubrio al tomar mal una curva, al parecer a exceso de velocidad, lo que provocó que derrapara y abandonara la carretera.

Después de ser inmovilizado en una tabla rígida, el malherido individuo fue trasladado de urgencia al hospital general de Palenque para recibir atención médica especializada. Debido a su grave estado de salud, los socorristas no pudieron obtener su identidad en el lugar del accidente.