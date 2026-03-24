Resulta grave al ser arrollado por tráiler

Entre la vida y la muerte se debate un motociclista luego de ser arrollado por un tráiler mientras circulaba sobre la carretera que comunica a Comitán con Teopisca, a la altura del acceso al libramiento Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente sucedió cuando el chofer de un tractocamión de la marca International de color blanco, impactó a una motocicleta Honda Cargo 150cc de color rojo en la que viajaba la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Malherido

Después del fuerte percance, el motorista salió “volando” por los aires hasta quedar sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad, entre ellas una fractura expuesta, lo que generó la rápida movilización de automovilistas que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al malherido individuo, quien fue trasladado de urgencia a un hospital en donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En tanto, se informó que el presunto responsable intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado y detenido por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades conforme a la ley.