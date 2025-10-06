Resulta malherido al oponerse a un asalto

Con lesiones en el costado derecho del abdomen y en el muslo derecho, resultó una persona del sexo masculino quien dijo que fue atacado al oponerse a ser asaltado en el centro de la ciudad de Tapachula, lo que provocó la rápida intervención de policías y paramédicos.

Intento de asalto

Los hechos ocurrieron en la 12.ª avenida Norte y 11.ª calle Poniente, cuando Juan “N” (42 años) se dirigía a su domicilio, siendo interceptado por un sujeto que lo amagó con un arma blanca para exigirle la entrega de todo lo que llevaba de valor.

Este pretendió quitarle el arma al presunto delincuente, quien en el forcejeo le hizo dos heridas para luego aprovechar a darse a la fuga con rumbo desconocido.

El malherido individuo quedó tirado sobre la banqueta, en donde fue auxiliado por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes tras estabilizarlo informaron que se encontraba consciente, aunque con signos de debilidad debido a la pérdida de sangre, por ello lo trasladaron al hospital regional.

El estado de salud del lesionado fue reportado como estable.

Agresor escapó

Elementos de las corporaciones policíacas Municipal y del Estado también acudieron al sitio, en donde conocieron la versión de la víctima y desplegaron un patrullaje de búsqueda y localización en las calles aledañas, pero sin poder ubicar al responsable.

Por estos hechos también fue iniciada una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.