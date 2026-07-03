Resulta malherido con machete durante riña

Una riña entre dos hombres estuvo a punto de terminar en tragedia en la comunidad Lumijá, municipio de Salto de Agua, luego de que uno de los involucrados presuntamente atacara con un machete a su oponente y posteriormente escapara del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación inició con una discusión frente a un domicilio particular y tras varios minutos pasó de los golpes a una agresión con arma blanca.

Durante el altercado la víctima intentó defenderse del ataque, pero sufrió diversas heridas, entre ellas una lesión de consideración en una mano que le provocó abundante pérdida de sangre y lo dejó parcialmente inconsciente.

Impiden tragedia

Habitantes y familiares que presenciaron los hechos intervinieron para detener la agresión y evitar que el incidente tuviera consecuencias aún más graves, al tiempo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil. Los socorristas brindaron la ayuda al malherido y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, las corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para tratar de localizar al presunto agresor, quien logró darse a la fuga.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.