Resulta malherido tras colisionar frente al CBTA

Lesionado fue como resultó un joven motociclista luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar de Cintalapa, frente a las instalaciones del CBTA 24.

El percance ocurrió cuando la motocicleta Italika y un automóvil de la marca Hyundai de color rojo, con placas de Tlaxcala, se encontraron en la misma trayectoria, produciéndose una colisión cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas.

Múltiples lesiones

Después del encontronazo, el conductor de la motocicleta quedó sobre el pavimento con diversas lesiones. La situación fue advertida por otros automovilistas, quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, elementos de Protección Civil se presentaron en el sitio para valorar al afectado y proporcionarle atención prehospitalaria. Posteriormente, el joven quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones que sufrió.

De manera preliminar trascendió que no utilizaba casco de protección al momento del impacto. Este factor habría aumentado su exposición a un traumatismo craneoencefálico durante la caída.

Elementos de la autoridad competente acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias. Entre los aspectos que deberán establecerse se encuentra la mecánica del percance y si alguno de los vehículos invadió el carril contrario.

Versiones extraoficiales indicaron que el automovilista presuntamente habría dado una vuelta prohibida, haciendo el corte de circulación al motociclista que transitaba de oriente a poniente saliendo proyectado hacia el asfalto. Su unidad acabó a mitad del desvío.

La investigación permitirá deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados y determinar, en su caso, las consecuencias legales.