Resulta malherido tras ser arrollado por un camión

Un percance de tránsito se registró durante la mañana del lunes sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, el cual dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El percance ocurrió a pocos metros de la glorieta de La Madre Cho’l, cuando un camión repartidor de una conocida empresa refresquera impactó a una motocicleta que circulaba en dirección contraria.

El motorista, identificado como Francisco “N” (26 años) y originario del ejido Nueva Galilea, municipio de Salto de Agua, fue proyectado varios metros tras el golpe.

Testigos relataron que el conductor del camión habría intentado incorporarse a la vía sin tomar las debidas precauciones, provocando el impacto directo contra el motociclista.

Tuvo que ser internado

A consecuencia del accidente, Francisco sufrió múltiples contusiones, heridas abrasivas y posibles fracturas en las extremidades, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil, quienes posteriormente lo trasladaron al hospital general para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Protección Federal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, llevar a cabo los peritajes correspondientes y deslindar responsabilidades.

Las autoridades no descartaron que la velocidad inmoderada y la falta de precaución fueran las principales causas del percance.