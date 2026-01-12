Resultan graves al derrapar en su moto

Dos personas del sexo masculino resultaron severamente lesionadas luego de sufrir un aparatoso accidente mientras circulaban a bordo de una motocicleta, sobre la carretera estatal Crucero Madero-Salto de Agua, a la altura del ejido Arroyo Palenque.

De acuerdo con información recabada, los lesionados eran dos jóvenes que se desplazaban en una misma unidad cuando al tomar una curva el conductor perdió el control, lo que provocó que derraparan y cayeran de forma violenta sobre la cinta asfáltica.

Traslado al hospital

La fuerte caída les ocasionó múltiples golpes contusos, heridas abrasivas y posibles fracturas en diversas partes del cuerpo. Testigos del percance y automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron para brindarles auxilio inmediato, alertando sobre la gravedad de las lesiones.

Ante la falta de respuesta de las corporaciones de emergencia y de personal de Protección Civil (PC), ambos jóvenes fueron trasladados en un vehículo particular al hospital general de Palenque, donde quedaron bajo observación médica.

Se dio a conocer que los afectados son originarios de la localidad Buenavista, perteneciente al municipio de Salto de Agua.

Hasta el momento no se ha confirmado si se encontraban bajo los efectos del alcohol u otra sustancia al momento del percance, aunque esta posibilidad no ha sido descartada por completo.