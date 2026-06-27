Retiran enjambre de abejas dentro de salón de clases

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez realizaron un operativo para retirar de manera segura un enjambre de abejas que se había instalado al interior de un salón de clases de una institución educativa situada en la colonia San Pedro Progresivo.

El reporte fue realizado por personal del plantel, luego de detectar la presencia de los insectos dentro de un armario ubicado en una de las aulas, situación que representaba un riesgo para estudiantes, docentes y trabajadores de la escuela.

Maniobras

Tras recibir la llamada de auxilio, los “tragahumo” acudieron al sitio con equipo especializado para controlar la situación. Una vez en el inmueble inspeccionaron el área y efectuaron las maniobras necesarias para extraer el enjambre sin provocar daños a las abejas ni poner en peligro a la comunidad escolar.

Concluidos los trabajos, los insectos fueron resguardados y posteriormente trasladados a un lugar adecuado para su reubicación, como parte de las acciones encaminadas a preservar esta especie cuya labor de polinización es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que ante la presencia de enjambres, lo más recomendable es evitar acercarse o intentar retirarlos por cuenta propia y solicitar la intervención de personal capacitado para prevenir accidentes y proteger tanto a las personas como a las abejas.