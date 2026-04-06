Retrasos en obra provoca accidente

Luego de seis meses de haber colapsado a causa de inundaciones, el puente del río Tablazón, sobre la carretera Costera en el tramo Mapastepec-Sesecapa, no ha sido reconstruido y a consecuencia de ello se han registrado una serie de accidentes con saldos fatales.

Esta vez, un joven que se desplazaba en una motocicleta perdió la vida al caer de aproximadamente cinco metros de altura, debido a que por la falta de señalización no cambió su ruta de circulación y se le acabó la carretera, cayendo hacia el río.

El puente colapsó desde el 19 de septiembre del año pasado, motivo por el cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal se encarga de los trabajos de reconstrucción, pero estos no han avanzado.

Ante ello, se encuentra habilitada una desviación para la circulación vehicular de la cual el motorista al parecer no se percató y al perder el control de la unidad se precipitó desde el puente.

El ahora fallecido quedó a unos metros de la motocicleta que manejaba, una Italika de color azul con negro.

Por estos hechos, elementos de las autoridades competentes acudieron al lugar para auxiliar a la persona, pero esta ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación, aunque habitantes de los alrededores y transportistas responsabilizan a la dependencia federal de los percances que ocurren en la zona, por el retraso en los trabajos de rehabilitación de la carretera y reconstrucción del puente.