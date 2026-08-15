Revolvedora bloquea por horas una calle

Durante varias horas, una revolvedora cargada con cemento bloqueó la vialidad al terminar volcada sobre la carpeta asfáltica en una calle del fraccionamiento Mactumatzá, durante la mañana del viernes en la capital chiapaneca.

Eran aproximadamente las 11:55 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el aviso acerca de un vehículo pesado que había quedado atravesado sobre la calle Romeo A. Rodríguez, en las inmediaciones de la quinta Bella Terra.

Volcadura

De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla mecánica habría ocasionado que el operador perdiera el control del volante, provocando que la revolvedora terminara volcada sobre la vía empedrada.

El percance generó expectación entre vecinos y automovilistas debido a las dimensiones del vehículo y a que la calle quedó completamente obstruida.

A pesar de lo aparatoso de la volcadura, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Las maniobras para retirar la revolvedora representaron todo un reto, debido a que transportaba cemento fresco. Antes de poder moverla, trabajadores tuvieron que realizar labores para extraer parte del material y facilitar el retiro del pesado vehículo.

Posteriormente, personal especializado trabajó para separar la olla de la cabina y prepararla para su traslado.

Las labores se prolongaron durante casi cuatro horas, tiempo en el que elementos viales mantuvieron vigilancia en el sector y coordinaron las maniobras para evitar riesgos entre automovilistas y peatones.

Finalmente, una grúa con ancla logró remolcar la revolvedora y trasladarla al corralón correspondiente, mientras la circulación comenzó a normalizarse en la zona.

Las autoridades realizarán las diligencias necesarias para determinar las causas exactas de la falla que habría provocado el accidente.