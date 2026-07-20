Riña acaba en ataque con un arma blanca

La discusión entre dos hombres acabó en un violento ataque con arma blanca en las inmediaciones del mercado público Guadalupe, en el municipio de Palenque, dejando como saldo una persona lesionada y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos comenzaron una acalorada discusión que rápidamente escaló a los golpes.

En medio del enfrentamiento, uno de ellos presuntamente sacó un cuchillo y atacó en repetidas ocasiones a su contrincante, provocándole diversas heridas en distintas partes del cuerpo.

Reporte al 911

Testigos que presenciaron la agresión solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo cual agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para atender la situación.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios al malherido individuo, quien presentaba múltiples heridas y abundante sangrado. Debido a la gravedad de las lesiones, fue estabilizado y posteriormente trasladado al hospital general, donde quedó bajo atención médica.

En tanto, los policías desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar y detener al presunto responsable, quien logró escapar tras la violenta agresión.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes por la tentativa de homicidio, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas del ataque.