Riña en bar deja una motoneta destruida

Una persona resultó lesionada y una motoneta quedó destruida tras una riña a las afueras de un bar, durante la madrugada del domingo en la población de Huixtla.

Los hechos ocurrieron a las 05:00 horas cuando el horario de cierre de los negocios de giro rojo es a las 02:00 horas, por lo que vecinos pidieron la intervención de las autoridades. Al parecer detuvieron a uno de los involucrados.

Agresión

La trifulca aparentemente inició en el interior del bar PK2, ubicado en la calle Negrete, por una discusión que pasó de palabras altisonantes a agresiones físicas y culminó afuera del negocio, en donde uno de los rijosos fue herido con un arma blanca y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Asimismo, en el lugar de los hechos localizaron una motoneta destrozada, aunque no se estableció quién es el propietario, pero fue asegurada; además, la persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Mientras tanto, los habitantes de la zona denunciaron que son constantes los escándalos y peleas que hay en este negocio que opera fuera de los horarios establecidos, ante lo cual pidieron su clausura inmediata.