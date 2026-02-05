Riña en bodega agrícola deja un muerto

Tirado en el interior de una bodega de productos agrícolas quedó el cuerpo sin vida de un hombre, presuntamente atacado durante una riña ocurrida la tarde de este miércoles, en Tapachula.

Los hechos ocurrieron en un local ubicado sobre el tramo carretero hacia el ejido Raymundo Enríquez, en la zona sur del municipio, por lo que tras el reporte se movilizaron los cuerpos policiacos y servicios de emergencia que al llegar corroboraron que la persona ya no contaba con signos vitales.

En el lugar quedó el cuerpo del sujeto que fue identificado como José María “N”, de 59 años, quien presentaba heridas a la altura del cuello y la cabeza.

Semefo

Elementos de las policías estatal y municipal arribaron al lugar y acordonaron el lugar para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con algunas versiones de vecinos, presuntamente se registró una riña que dejó como saldo al hombre sin vida.

Tras levantar indicios, personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la necropsia de ley.

Asimismo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.