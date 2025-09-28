Riña familiar en comunidad tseltal termina en tragedia

Lo que comenzó como una discusión familiar terminó convirtiéndose en una tragedia en el municipio de Chilón.

De acuerdo con reportes preliminares, una riña entre integrantes de una familia tseltal en la localidad de Pojkol, en el barrio Chiquinibal, escaló hasta el uso de armas de fuego, dejando como saldo a un menor de edad gravemente herido.

Disputa

Testigos señalaron que, tras el altercado inicial, los presuntos agresores se retiraron del sitio, pero minutos más tarde regresaron armados con la intención de atacar a sus propios parientes.

Fue en medio de este enfrentamiento que resultó lesionado un adolescente de 16 años de edad, quien recibió un impacto de bala que lo dejó en condición crítica.

De inmediato, vecinos y familiares auxiliaron al joven y lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario del municipio de Ocosingo, donde permanece internado bajo atención médica especializada.

Agresores escaparon

En tanto, los presuntos responsables se dieron a la fuga hacia la zona montañosa del municipio de Chilón, donde se presume permanecen escondidos y aún portando armas de fuego.

Ante ello, corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero y se espera que puedan detenerlos en breve.