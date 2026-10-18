Riña frente a un bar termina con un muerto

En tragedia fue como terminó una riña entre dos hombres, luego de que uno de ellos perdiera la vida durante una confrontación registrada frente a un conocido bar, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle que comunica a la avenida Manuel Velasco Suárez con el barrio Chino.

Al calor de las copas

Testigos señalaron que ambos individuos comenzaron a discutir, presuntamente después de consumir bebidas alcohólicas, hasta que el intercambio verbal derivó en una agresión física.

La confrontación escaló hasta dejar a uno de los involucrados tendido bocabajo sobre el pavimento, con abundante pérdida de sangre y aparentemente inconsciente, por lo que quienes presenciaron lo ocurrido solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al sujeto; sin embargo, tras la revisión confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En tanto, los uniformados lograron asegurar al otro involucrado en la violenta pelea, quien fue trasladado a las instalaciones de la comandancia policial.

Se esperaba que posteriormente fuera puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir la intervención de los Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Selva, que llevarían a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente. Las autoridades ministeriales deberán esclarecer cómo ocurrió exactamente la agresión y establecer las circunstancias que provocaron el deceso.