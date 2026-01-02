Roba colectivo y choca en unidades aparcadas

Al menos seis vehículos y una motocicleta resultaron con daños al ser impactados por una combi del servicio colectivo, la cual presuntamente había sido robada y el responsable al huir perdió el control e impactó en las unidades que se encontraban estacionadas.

Quiso huir y colisionó

Los hechos ocurrieron en la entrada oriente de la población de Tuxtla Chico, lo cual movilizó a las corporaciones policiacas que detuvieron a una persona, la cual al parecer estaba en estado de ebriedad, misma que fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Se dijo que el sujeto se apoderó de una combi de la marca Nissan Urvan de la ruta del transporte público Tapachula-Cacahoatán, pero en la huida perdió el control del volante y se estrelló contra uno de los vehículos que se encontraban aparcados sobre la calle Hidalgo Oriente, causando la carambola.

Las unidades que presentaban daños en la carrocería eran un Chevrolet Aveo, un Ford Fiesta, una camioneta JMC, un Toyota Yaris, un Volkswagen Sedán (Vocho) y una motocicleta, además del colectivo.

Las autoridades lograron detener al presunto responsable que fue presentado en el Ministerio Público; en tanto, el lugar del percance fue acordonado mientras se iniciaban las pesquisas necesarias.

Las pérdidas materiales ascendieron a varios miles de pesos, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.