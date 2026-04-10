Roban 45 mil pesos a comisariado ejidal

Con lesiones y sin dinero fue como terminó una persona del sexo masculino luego de ser asaltada la mañana del jueves en vialidades del municipio de Cintalapa.

Regresaba de hacer el retiro de una sucursal bancaria cuando los hampones hicieron de las suyas cuadras más adelante. Autoridades ya investigan el caso.

Violento asalto

Trascendió que minutos después de las 10:00 horas, vecinos del barrio Santo Domingo resultaron con crisis nerviosa al ver que dos sujetos a bordo de una motocicleta le arrebataron de manera violenta cerca de 45 mil pesos a Antonio “N” (55 años), que procedía del ejido Benito Juárez 2.

Los testigos refirieron que el afectado trató de evitar el atraco e ingresó a una tienda de abarrotes, donde uno de los delincuentes bajó de la moto y entró al negocio.

Por ello, comenzó un forcejeo, poniendo bastante resistencia la víctima. El facineroso al ver que no podía arrebatarle el efectivo, lo golpeó presuntamente con un arma de fuego dejándole lesiones en la cabeza, además de una hemorragia.

Tras lo anterior, personal de la Guardia Estatal Preventiva arribó al sitio en donde entre cuestionamientos surgió que el afectado era comisariado ejidal y venía a realizar diversas tareas desde la comunidad mencionada.

Finalmente, después de rendir su declaración fue trasladado a un hospital de la región.