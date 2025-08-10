Roban en domicilio en Fovisste Paraíso

Mientras los propietarios no se encontraban en casa, unos delincuentes aprovecharon para ingresar al domicilio y así llevarse dinero en efectivo, además de artículos de valor, esto en la colonia Fovisste Paraíso que está localizada en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Se fueron con las manos llenas

Eran aproximadamente las 22:20 horas del viernes cuando los amantes de lo ajeno entraron a la vivienda situada en el circuito Andromeda y prolongación de la 5.ª Poniente de la colonia mencionada.

Ahí, se informó que mientras los propietarios habían salido a hacer unos mandados, los ladrones se fueron con las manos llenas. Con todo el tiempo del mundo, los facinerosos lograron sustraer el efectivo y varios artículos de valor, juntando de esta manera una jugosa suma.

Tras asestar el golpe, los delincuentes huyeron a bordo de un vehículo que ya los esperaba, abandonando el lugar sin que nadie se diera cuenta de lo ocurrido.

Infructuoso operativo

Fue hasta que llegaron los propietarios de la casa que se percataron de que habían sido víctimas de robo, por lo que de inmediato pidieron la intervención de las fuerzas del orden.

Al lugar se constituyeron las corporaciones policiacas y tomaron conocimiento de lo sucedido, desplegando un operativo en la zona.

Finalmente, fue suspendido al no poder localizarlos y le dieron indicaciones a las víctimas para que acudan a la Fiscalía General del Estado a interponer su querella.