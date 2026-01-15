Roban en domicilio, pero detienen a uno

Un robo con violencia a casa-habitación se registró en el fraccionamiento San Cayetano, ubicado en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tres sujetos armados con cuchillos ingresaron a un domicilio y sometieron a una mujer de la tercera edad, esto el miércoles por la mañana.

Dos de los responsables pudieron escapar, mientras que uno fue retenido por vecinos y después entregado a las autoridades.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 06:00 horas a los números de emergencias, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas.

Al arribar al sitio, los elementos localizaron a una persona del sexo masculino con heridas visibles, así como a los habitantes del inmueble, quienes narraron lo sucedido.

Atraco

Las fuerzas del orden señalaron que los tres individuos ingresaron a una vivienda por el techo, ubicada en la esquina del bulevar Dos y calle Tres. Una vez dentro, sometieron a una mujer de alrededor de 60 años de edad y comenzaron a sustraer diversos objetos valiosos.

Minutos después, los hijos de la víctima se percataron del robo e intervinieron de inmediato.

Sin embargo, a pesar de la rápida reacción dos facinerosos lograron huir con joyería, mientras que un tercero fue alcanzado y retenido, siendo golpeado antes de ser entregado a las corporaciones de seguridad pública.

Posteriormente, acudió una cuadrilla de paramédicos que brindaron la atención prehospitalaria al detenido, realizándole curaciones y vendajes en la cabeza y otras partes del cuerpo, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez y de la Guardia Estatal Preventiva tomaron conocimiento de los hechos.

Asimismo, personal de la Dirección de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento de indicios y las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación por el delito de robo a casa-habitación.

El sujeto retenido fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP), mientras que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los otros dos involucrados en el ilícito.