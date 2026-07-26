Roban en negocio y se llevan gran botín

Aprovechando la oscuridad de la madrugada del sábado, unos facinerosos ingresaron a una tienda de conveniencia forzando las cortinas de acero y así lograr ingresar para sustraer artículos de valor y una cantidad considerable de efectivo, en el barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 07:46 horas, por lo que elementos policiacos municipales y estatales se presentaron a la 5.ª Poniente y 12.ª Sur del referido barrio tras recibir una llamada de auxilio al número de emergencias 911.

Forzaron la entrada

Ahí, se contactaron con Naciely “N” (36 años), quien dijo que había acudido al establecimiento para realizar sus labores diarias y se llevó la desagradable sorpresa al encontrar el lugar vulnerado.

Al arribar, observó las chapas violadas y la cortina de acero levantada. En seguida, dio aviso a las autoridades policiales para tomar conocimiento de lo sucedido.

Vecinos de la zona señalaron que, aunque el lugar cuenta con cámaras de vigilancia cercanas, los perpetradores operaron con extrema rapidez y cautela para evitar ser detectados por las patrullas que llevan a cabo rondines nocturnos.

Las fuerzas del orden solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes y recabar huellas dactilares.

Por otro lado, se le dieron indicaciones al personal de la empresa para que acudan a interponer su querella formal ante las oficinas del Ministerio Público, con el fin de iniciar la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables de este robo agravado.

Se espera que las grabaciones de seguridad de comercios aledaños aporten pistas sobre el vehículo o ruta de escape de los sospechosos.