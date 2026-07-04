Roban en panadería y se llevan 25 mil pesos

La madrugada en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez se vio drásticamente interrumpida por un robo a una conocida panificadora ubicada en la intersección de la calle Central y la 7.ª Sur.

El incidente, que ha generado una notable preocupación entre los comerciantes locales, fue perpetrado bajo el amparo de la oscuridad, permitiendo que los responsables operaran sin ser detectados hasta que fue demasiado tarde.

Forzaron la entrada

El reporte del ilícito se registró alrededor de las 07:45 horas, cuando los trabajadores del inmueble arribaron para iniciar sus labores diarias.

Al llegar, se toparon con una escena alarmante: las cortinas de acero del establecimiento estaban forzadas y abiertas a la mitad, lo que de inmediato los llevó a solicitar el apoyo de los servicios de emergencia a través de una patrulla cercana.

En cuestión de minutos, elementos de las policías municipal y estatal se movilizaron al lugar de los hechos, procediendo a acordonar la zona para preservar cualquier indicio que pudiera servir en las pesquisas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los delincuentes lograron acceder al interior de la panadería, donde se apoderaron de un botín superior a los 25 mil pesos en efectivo, además de diversos artículos de valor cuya cuantía exacta aún está siendo calculada por los propietarios.

La falta de testigos presenciales y la ausencia de vigilancia en el área durante esas horas complicaron la labor policial.

Aproximadamente una hora después del hallazgo, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al sitio para llevar a cabo las diligencias.

Los peritos levantaron las evidencias con el objetivo de identificar a los responsables del atraco.