Roban en supermercado; se llevan productos y dinero

Al menos dos facinerosos ingresaron a la tienda comercial Bodega Aurrerá Exprés, situada en la colonia Terán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para llevarse teléfonos celulares, aparatos electrónicos, botellas de licor, cigarros y dinero en efectivo.

El supermercado está ubicado sobre la 4.ª avenida Sur, entre 2.ª y 3.ª calle Oriente, al sur-poniente de la capital chiapaneca.

Atraco

El hecho fue reportado cerca de las 09:00 horas del jueves, cuando trabajadores del establecimiento solicitaron apoyo al descubrir que el negocio había sido saqueado.

Agentes policiacos acudieron a la zona y se entrevistaron con el personal, quienes señalaron que al llegar para iniciar su jornada laboral encontraron las vitrinas rotas y un gran desorden en el interior de la tienda.

Al revisar el negocio confirmaron la falta de diversos productos, entre ellos cajas de cigarros, botellas de licor, teléfonos celulares y efectivo.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, los responsables habrían ingresado por el techo y, después de cometer el atraco, escaparon por la puerta principal a bordo de un vehículo tipo sedán de color gris.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y recabó indicios, además de tomar declaraciones a los empleados para integrar la carpeta de investigación por el delito de robo a negocio.