Roban en taller y se levan herramienta

Aprovechando la oscuridad de la madrugada del sábado, un grupo de facinerosos armados ingresó a un taller mecánico en el barrio San Jacinto, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde sometió al vigilante para luego sustraer herramientas y un vehículo de un cliente.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 08:00 horas en el cruce de la 8.ª avenida Norte, entre 1.ª y 2.ª calle Oriente, lo que movilizó a elementos de seguridad al lugar. Al arribar se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien informó sobre lo ocurrido.

Atraco

De acuerdo con el testimonio recabado, el propietario del taller llegó para iniciar sus actividades y encontró al vigilante amarrado de pies y manos dentro del inmueble.

Tras liberarlo, el trabajador relató que durante la madrugada al menos tres sujetos armados entraron al sitio, lo inmovilizaron y lo amagaron.

Posteriormente, los responsables comenzaron a sustraer diversas herramientas del taller, así como un vehículo tipo furgoneta modelo Partner, propiedad del establecimiento, con el que se dieron a la fuga.

Durante la revisión se estimó que el valor de las herramientas robadas supera los 100 mil pesos. El vigilante recibió atención médica, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acudieron para recabar información e iniciar las diligencias correspondientes. El propietario fue orientado para presentar la denuncia ante la instancia correspondiente y dar seguimiento al caso.