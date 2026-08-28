Roban en tienda de equipo táctico

Durante las primeras horas del jueves en el municipio de Palenque, una movilización de distintas corporaciones policiacas se registró luego de que se reportara un presunto robo cometido en una tienda dedicada a la venta de artículos y equipo táctico de seguridad.

Atraco de madrugada

El establecimiento se encuentra ubicado sobre el bulevar de la rotonda Cabeza Maya, en dirección hacia la glorieta de La Madre Chol. De acuerdo con los primeros reportes, personas desconocidas habrían ingresado al inmueble en la madrugada para sustraer diversos objetos.

Por la mañana, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento y colocaron una cinta de acordonamiento en los alrededores con el propósito de preservar el lugar y permitir el desarrollo de las diligencias necesarias.

Personal del Ministerio Público investigador y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque también se presentaron en el sitio para realizar la inspección del inmueble, recabar indicios y determinar las circunstancias en que habría ocurrido el ingreso.

Cuantioso botín

Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente el monto de las pérdidas ni un inventario de los artículos que pudieron haber sido sustraídos.

Sin embargo, de manera preliminar trascendió que entre los objetos posiblemente robados se encontrarían réplicas de armas de fuego de balines o diábolos, además de prendas de vestir y otros artículos de uso táctico.

Los propietarios del establecimiento deberán realizar el inventario correspondiente para establecer con precisión qué productos fueron sustraídos y presentar la denuncia formal ante las autoridades.

Las investigaciones continuarán para tratar de identificar a los responsables y establecer la forma en que ingresaron al negocio. Las autoridades también analizarán cualquier registro de videovigilancia que pudiera contribuir al esclarecimiento del caso.