Roban en vivienda y se llevan más de 350 mp

Un grupo de sujetos perpetraron un robo a casa-habitación ubicada sobre la 8.ª calle Poniente, entre 2.ª y 3.ª avenida Norte del barrio Guadalupe en la capital Tuxtla Gutiérrez, de donde sustrajeron diversas herramientas de alto valor económico, con pérdidas estimadas en más de 350 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, fue cerca de las 10:00 horas del jueves cuando los propietarios del inmueble se percataron del faltante de varios objetos en el interior de la vivienda, por lo cual solicitaron el apoyo de los números de emergencia.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las primeras entrevistas.

Atraco

De acuerdo con el relato de los afectados, en el inmueble se resguardaban diversas herramientas y equipo especializado de trabajo, mismos que habrían sido sustraídos presuntamente durante la madrugada.

Hasta el momento no se tiene certeza del número de personas que participaron en el atraco, ni la forma en que ingresaron al domicilio.

Después de realizar un recuento de los objetos faltantes, los propietarios estimaron que el monto de lo robado supera los 350 mil pesos, por lo que pidieron que se iniciaran las investigaciones correspondientes para dar con los ladrones.

Al sitio también se presentaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva y personal de la Unidad de Inteligencia, Investigación y Despliegue Táctico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Estos llevaron a cabo recorridos en la zona como parte de las primeras acciones de investigación, levantando los indicios.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al domicilio para realizar las diligencias, a fin de integrar la carpeta de investigación por el delito de robo y esclarecer los hechos.

En una probable línea de investigación, todo apunta a un conflicto de interés entre hermanos y viejos conflictos familiares, sin embargo, serán las autoridades quienes esclarezcan lo sucedido.