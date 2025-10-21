Roban motocicleta de un taller mecánico

Una motocicleta fue sustraída de un taller mecánico el pasado fin de semana en la ciudad de Comitán.

El propietario se percató del robo durante la mañana del lunes cuando llegó para iniciar su jornada laboral y se encontró con el portón forzado. El incidente movilizó a policías municipales y de la Guardia Estatal.

Fue sobre la Calzada del Panteón, en la 13.ª calle Sur entre 3.ª y 4.ª avenida Poniente, en donde ocurrió el hecho delictivo aproximadamente al mediodía.

Forzaron el portón

Trascendió que el robo se dio en la noche del domingo o la madrugada del lunes, pues el propietario del taller al acudir por la mañana se llevó la desagradable sorpresa de que habían forzado el portón de la entrada.

Al realizar una revisión observó que le hacía falta una motocicleta Italika, que entregaría el día lunes.

Por esta situación solicitó apoyo del número de emergencias 911, lo que movilizó a policías municipales, Guardia Estatal y peritos de la Fiscalía de Distrito para iniciar con las investigaciones y levantar las pruebas del robo.

El afectado indicó que acudiría ante un agente del Ministerio Público para llevar a cabo la denuncia y se investigue el ilícito por parte de las autoridades ministeriales, a fin de deslindar responsabilidades y localizar al delincuente.