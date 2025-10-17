Roban motocicleta en la zona centro

Una motocicleta fue robada ayer por la tarde cuando se encontraba estacionada a unos metros de las oficinas de Hacienda del Estado, en el centro de la ciudad de Comitán de Domínguez, lo que alertó a las autoridades policíacas para investigar el hecho delictivo.

Fue cerca de las 15:00 horas cuando sucedió el robo de una motocicleta Italika EX250, de color rojo con negro, con placas de circulación 33-HDG9, misma que fue estacionada por el propietario sobre la calle Central entre 3.ª y 4.ª avenida Oriente.

El afectado solicitó apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad, además de indicar que cámaras de seguridad captaron a una persona del sexo masculino que vestía una playera de color celeste y pantalón azul.

Circuló minutos después del ilícito sobre la misma avenida, con rumbo al oriente.

El propietario indicó que realizaría la denuncia necesaria ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que sea esta autoridad quien investigue y localice al responsable, para ser presentado ante la justicia.

Otro ilícito

Asimismo, durante la mañana del jueves se reportó un violento asalto a un negocio sobre el bulevar Paseo de la Federación, el cual fue perpetrado por un hombre y una mujer.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento cuando huían los delincuentes a bordo de una motocicleta de color rojo con negro, por lo que de igual manera se presentó la denuncia para que las autoridades indaguen el ilícito.