Roban oficinas del Issste y se llevan computadoras

Un robo fue descubierto la mañana del sábado en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ubicadas en el barrio La Pimienta, donde sujetos desconocidos lograron ingresar y sustraer equipo de cómputo, así como diversos objetos de valor.

El hallazgo sucedió alrededor de las 09:20 horas, cuando elementos de seguridad privada arribaron a las oficinas situadas sobre la 4.ª Oriente, entre 13.ª y 14.ª Norte, y encontraron daños visibles en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, las chapas de las puertas habían sido forzadas y varios cristales de las ventanas estaban rotos, además de que distintas áreas administrativas se encontraban en completo desorden.

Tras percatarse de la situación, el personal notificó de inmediato a las corporaciones policiacas, por lo que elementos municipales y estatales se movilizaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Durante la inspección preliminar, los encargados del inmueble detectaron la falta de computadoras, equipo de oficina y otros artículos de valor, por lo que se presume que los responsables ingresaron durante la madrugada aprovechando la escasa movilidad en la zona.

Las autoridades acordonaron parcialmente el área para preservar posibles indicios y posteriormente solicitaron la intervención del personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Peritos realizaron las diligencias correspondientes dentro de las oficinas, donde recabaron evidencias, fotografías y huellas que podrían ayudar a identificar a los responsables del atraco.

Asimismo, se inició una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el ilícito y determinar el monto total de lo sustraído.

Luego de casi dos horas de trabajos periciales y revisiones en el inmueble, los agentes concluyeron las diligencias y se retiraron del lugar, mientras continúan las pesquisas para dar con los responsables del robo.