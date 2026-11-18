Amantes de lo ajeno sustrajeron equipo de cómputo y dinero en efectivo al interior de la sucursal Telmex, situada en el fraccionamiento Bonampak en Tuxtla Gutiérrez.

El robo fue detectado alrededor de las 05:00 horas, luego de que se activara la alarma del establecimiento situado en la 16.ª Poniente, esquina con 4.ª Norte.

El reporte fue recibido en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), lo que movilizó a elementos policiacos.

Al llegar, oficiales encontraron daños en la puerta principal, por lo que realizaron una inspección para conocer lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables forzaron el acceso, ingresaron y sustrajeron el efectivo y los equipos de cómputo antes de escapar con rumbo desconocido. Posteriormente, personal de la empresa realizó un recuento preliminar de los bienes faltantes y estimó que el monto de lo robado supera los 60 mil pesos.

Los policías tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el reporte. Se esperaba que los encargados de la sucursal acudieran ante la (FGE) para presentar denuncia.