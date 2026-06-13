Roban un millón de pesos y le disparan a la víctima

Facinerosos perpetraron un asalto con un botín de un millón de pesos en efectivo y además balearon a un cuentahabiente en las afueras de un banco comercial en la tarde del viernes en la ciudad de Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 15:40 horas que se reportó el ilícito en el estacionamiento de Santander, ubicado sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur y 12.ª calle Sur, en las inmediaciones de la Central de Abasto.

Lo despojan de efectivo

El atraco fue realizado por dos delincuentes que interceptaron a un cuentahabiente que llegó a retirar dinero en efectivo en la sucursal bancaria, esto cuando pretendía abordar una camioneta.

Sin mediar palabra, los asaltantes le dispararon e hirieron a la víctima y después la despojaron de al menos un millón de pesos, para luego emprender la huida con rumbo desconocido. Testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911.

El incidente movilizó a paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para atender al herido y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron al área de Urgencias del hospital regional María Ignacia Gandulfo.

La zona del asalto fue acordonada por agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las pesquisas y el levantamiento de pruebas del ilícito.

El caso sería consignado ante un agente del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones, a fin de dar con los responsables y sean presentados ante la justicia.

El hecho ocurrió aproximadamente a 150 metros del edificio de Seguridad Pública Municipal y a espaldas de la Central de Abasto, en un área muy concurrida, debido a que en ese mismo lugar se localiza el banco mencionado, una tienda de importaciones y una pizzería de una cadena nacional.