Daños materiales cuantiosos, un lesionado y una persona fallecida fue el saldo preliminar de un lamentable incidente vial ocurrido en el municipio de Yajalón.

El conductor del taxi con número económico 0002 del sitio Robledo Rincón, identificado como Victor Manuel “N”, de 33 años y originario de la cabecera municipal, se desplazaba sobre la carretera Yajalón-Amado Nervo, específicamente a la altura del Centro de Atención Múltiple y el Colegio de Bachilleres, esto en el barrio Loma Bonita.

Testigos manifestaron que el taxista transitaba sobre la calle de descenso pronunciado; sin embargo perdió el control, impactó contra un vehículo estacionado y, al seguir su trayectoria, atropelló a una mujer que caminaba sobre la banqueta, para finalmente chocar aparatosamente contra un poste de concreto.

Urgencias médicas

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos de Protección Civil y elementos de la Guardia Estatal Preventiva para apoyar y resguardar la escena.

Durante su intervención se indicó del deceso de la transeúnte, identificada como Angélica Guadalupe “N”, de 18 años y originaria de la comunidad Santa Rita. También el ruletero resultó lesionado ya que presentaba exposición sanguínea abundante, por lo que fue trasladado al hospital bajo custodia policial.

Cabe señalar que el taxista refirió que su unidad se quedó sin frenos y por ello trató a toda costa evitar la tragedia; no obstante, serán las autoridades investigadoras de la Fiscalía de la Zona Indígena, a través del MP, que se determine su situación jurídica en las próximas horas.