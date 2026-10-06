Ruletero resulta herido en una fuerte colisión

El chofer de un vehículo de transporte público, en modalidad de taxi, terminó lesionado luego de verse involucrado en una aparatosa colisión contra una camioneta sobre la carretera Palenque-Pakal Ná, durante la mañana del lunes.

El accidente sucedió en las inmediaciones del hotel Ciudad Real, donde quedaron detenidas las dos unidades después del impacto.

El automóvil de servicio público se llevó la peor parte y presentó importantes daños en la zona frontal, mientras que la otra unidad aparentemente resultó con afectaciones de menor consideración, ya que no quedó destrozada.

Afectaciones

La emergencia fue reportada al 911 y movilizó a personal de Protección Civil, cuyos paramédicos llegaron al punto para revisar a los pasajeros.

Después de realizar la valoración correspondiente, determinaron que el ruletero requería atención médica inmediata, por lo cual fue canalizado al hospital general.

En tanto, agentes de la Policía Municipal permanecieron en el sector para prevenir otro percance y apoyar con el control del tránsito, debido a que los vehículos obstruían la circulación sobre la carretera.

Posteriormente, elementos de Tránsito y Vialidad intervinieron para tomar conocimiento del hecho, efectuar las diligencias necesarias y determinar las circunstancias que provocaron el encontronazo, así como las responsabilidades conforme a la ley.

El choque generó complicaciones temporales para los automovilistas que transitaban por este tramo, en lo que se llevaban a cabo las labores de atención médica y se retiraban las unidades al corralón en turno.