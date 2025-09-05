Ruletero y particular protagonizan choque

La imprudencia al volante y la falta de precaución fueron los factores que se combinaron para dar origen a un percance vial en el municipio de Palenque.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho generó tensión entre los involucrados y movilizó a elementos de Tránsito, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Encontronazo

De acuerdo con la información recabada, el accidente tuvo lugar en la calle principal del fraccionamiento Pomoca, situado en la zona poniente de la ciudad.

En este punto colisionaron un automóvil de transporte público en modalidad de taxi, con el número económico 033 del sitio Maya Palenque, y una camioneta Suzuki Jimny de uso particular.

Ambos conductores argumentaron tener la preferencia de paso. El ruletero aseguró que circulaba correctamente sobre la vía principal, mientras que el particular señaló que el taxi invadió su carril, provocando el impacto.

La discusión generó momentos de tensión, pues ninguno aceptaba su responsabilidad.

Las unidades resultaron con daños materiales visibles, principalmente en la parte frontal y lateral, lo que obligó a detener la circulación por algunos minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, ambos optaron por llamar a sus aseguradoras para que fueran ellas quienes determinaran el procedimiento legal y económico a seguir, evitando así que la disputa pasara a mayores.

Por fortuna, el incidente no dejó lesionados, limitándose únicamente a pérdidas materiales.