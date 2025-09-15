Sacerdote sobrevive tras caer con su auto a arroyo

Lo que pudo terminar en una tragedia se convirtió en un relato de supervivencia que muchos ya califican como un milagro. El sacerdote Joel Pavón vivió para contarlo luego de permanecer más de 12 horas atrapado dentro de su automóvil tras sufrir una aparatosa volcadura en el municipio de Simojovel.

Esto se dio cuando el religioso circulaba en un tramo de curvas peligrosas en las inmediaciones de la comunidad Mercedes Isidoro. En una maniobra perdió el control del automóvil, se salió de la carretera y terminó metros abajo, dentro de un arroyo.

El fuerte impacto dejó la unidad volcada y al párroco atrapado sin poder salir por sus propios medios.

Durante más de mediodía estuvo dentro del vehículo, soportando el frío de la madrugada y el dolor de algunas lesiones hasta que la mañana del domingo fue localizado por pobladores que transitaban por la zona.

Los lugareños organizaron de inmediato un rescate improvisado, logrando extraerlo con vida del automóvil siniestrado.

Una vez liberado, Joel Pavón fue trasladado de urgencia a una clínica cercana para recibir valoración médica. Aunque presentaba golpes y algunas heridas se reportó fuera de peligro y en recuperación, gracias a la oportuna ayuda de los habitantes que respondieron al llamado de auxilio.

El hecho ha dejado gran conmoción entre la comunidad, donde muchos consideran que su supervivencia fue resultado de la fe y las plegarias que lo acompañaron durante las largas horas de angustia.