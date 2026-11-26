Un incendio ocurrido en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas la cual dejó como saldo a una persona con crisis nerviosa, además de daños materiales en una vivienda afectada por las voraces llamas.

Según la información dada a conocer, el siniestro ocurrió en la casa marcada con el número 23 de la calle Paraguay del barrio de Tlaxcala del gélido municipio.

Tras recibir el reporte realizado a emergencias, al lugar acudieron elementos de Protección Civil (PC) y bomberos, quienes lograron controlar la situación que ameritaba sofocación inmediata.

Reportó PC que el fuego se encontraba en fase incipiente dentro de un cuarto de aproximadamente 2x3 metros utilizado como bodega. De acuerdo con la propietaria, una posible sobrecarga eléctrica en una lavadora habría originado el incidente.

De inmediato vecinos acudieron al apoyo, logrando sofocar las llamas inicialmente con cubetas de agua, y posteriormente se realizaron labores de enfriamiento y verificación del área para descartar riesgos.

Paramédicos brindaron atención en el lugar a la propietaria, quien presentó crisis nerviosa; tras el monitoreo de sus signos vitales, quedó estable. La situación fue controlada evitando mayores daños.