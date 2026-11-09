Saldo rojo durante el fin de semana

El fin de semana cuatro accidentes de tránsito ocurrieron en el municipio de Comitán y La Independencia, en uno de los cuales hubo saldo rojo y en los demás varios heridos.

Durante la madrugada, dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta en la 4.ª avenida Poniente fueron atropellados por un vehículo con características desconocidas al llegar al cruce con la calle Primero de Mayo, en la colonia Belisario Domínguez, en Comitán.

El responsable no respetó la preferencia vial y tras el incidente optó por darse a la fuga y dejar tirados a los motoristas sobre la vialidad.

Asimismo, a las 14:00 horas en la colonia Miguel Alemán el chofer de un taxi 0638 del sitio Yalchivol pretendió ganarle el paso a un motorista que se dirigía al bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur y provocó una colisión.

Previamente, se reportó dos choques de motocicletas en donde una persona del sexo femenino murió y cinco resultaron lesionados, por lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia.

El primer hecho sucedió en el tramo La Independencia-Quistajito, frente a las instalaciones de la nueva unidad deportiva del primer municipio.

La conductora circulaba a bordo de una motoneta Italika y cargaba en sus espaldas una mochila fumigadora, cuya manguera de aspersión se enredó en una de las llantas y cayó al asfalto. Debido a que no portaba casco sufrió una lesión mortal.

Pobladores actuaron conforme a usos y costumbres, por lo que no permitieron la intervención de las autoridades.

El otro accidente se dio sobre el libramiento Sur de Comitán, entre 8.ª y 9.ª calle Sur, al oriente de la ciudad.

En este, dos motoristas originarios de Teopisca circulaban hacia el norte cuando el chofer de un camión de tres toneladas se atravesó sobre la vía con la intención de incorporarse a una calle.

Los hombres se estrellaron contra la pesada unidad y uno de ellos quedó debajo de esta. Testigos hicieron la llamada de emergencia al número 911.

Por ello, se presentaron ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal que brindaron los primeros auxilios a los heridos que fueron internados en el hospital regional. Cuatro tuvieron lesiones graves y uno con una probable fractura en una de las piernas.