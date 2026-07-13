Sale de gasolinera y tras incorporarse causa choque

Con ocho personas lesionadas y cuantiosos daños materiales por varios miles de pesos, fueron el saldo de un encontronazo carretero entre dos camionetas que se registró sobre la carretera federal 190 del tramo que conecta a Comitán y San Cristóbal de Las Casas.

El percance fue tan aparatoso que movilizó a paramédicos, policías y a la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:30 horas del domingo que ocurrió el accidente en el kilómetro 168 de la carretera federal, frente a la gasolinera Quijá y el entronque al libramiento Norte de la ciudad de Comitán.

Colisión de camionetas

El incidente se dio entre dos camionetas pick up: una Chevrolet Silverado de color negro y una Toyota Tacoma de color gris, cuando uno de los conductores salió de la estación de servicio y pretendió incorporarse al flujo vehicular.

Ambas unidades quedaron con severas afectaciones en las carrocerías. La unidad gris acabó a escasos metros de las bombas despachadoras de combustible, sin que se dañara la circulación sobre la vía federal. Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1.

Lesionados

Rápidamente se presentaron las ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal y de la Cruz Roja Mexicana para atender a los lesionados, entre ellos había adultos mayores y menores de edad, pues viajaban en la góndola de una de las camionetas rumbo a la iglesia.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras que llegaron para llevar a cabo los peritajes, ordenando remolcar ambos vehículos al corralón y consignando el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP) para determinar y deslindar responsabilidades conforme a la ley.