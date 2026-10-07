Sale de la carretera junto a vehículo que remolcaba

Dos camionetas terminaron fuera de la carretera y entre la maleza luego de que una de ellas fuera remolcada por la otra sobre la vía Cintalapa-Cárdenas.

El incidente ocurrió cerca de la conocida curva Loma Colorada, sobre la carretera federal México 190, donde las dos unidades abandonaron el camino hasta quedar atascadas a un costado.

Posibles causas

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de color azul realizaba maniobras para remolcar a otra de color rojo cuando, por circunstancias que aún no han sido determinadas, las dos salieron de la vialidad.

Entre las posibles causas del percance se contempla una falla mecánica o alguna mala maniobra que habría provocado que el conductor perdiera el control durante el remolque; sin embargo, esta versión deberá ser establecida mediante las diligencias.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia, por lo que personal de Protección Civil acudió al sitio para revisar a las personas que viajaban en los vehículos.

Tras la valoración, se informó que algunos ocupantes presentaban crisis nerviosa derivada del accidente, pero ninguno fue hospitalizado ya que no sufrieron lesiones graves.

Elementos de las autoridades acudieron posteriormente para tomar conocimiento del hecho y llevar a cabo las acciones necesarias para determinar cómo ocurrió el hecho.