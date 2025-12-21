Sale del camino al perder el control

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos fue lo que dejó como saldo un percance carretero sucedido sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del fraccionamiento Emejaca.

Se informó que el incidente fue registrado aproximadamente a las 04:10 horas del sábado. Por ello, agentes de la Guardia Nacional se presentaron al tramo mencionado, en la demarcación chiapacorceña. Se dijo que todo se originó luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y abandonara la cinta asfáltica.

Autoridades señalaron que los automovilistas que transitaban por la zona se percataron del suceso y dieron aviso a los números de emergencias, informando que un solo vehículo estaba involucrado, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad y de auxilio.

Al arribar, las autoridades confirmaron que la camioneta circulaba en dirección de Chiapa de Corzo hacia Tuxtla Gutiérrez cuando al llegar a la altura de una gasolinera, la persona que manejaba se estrelló contra las jardineras del camellón central para posteriormente salir proyectado y acabar fuera de la vialidad.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para brindar los primeros auxilios al conductor, quien presentaba algunas contusiones, aunque ninguna de gravedad, por lo cual únicamente fue valorado en el sitio sin requerir de traslado a un hospital.

Además, elementos de la Guardia Estatal Preventiva tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente personal de la Guardia Nacional se hizo cargo, realizando las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.

El vehículo siniestrado fue remolcado por una grúa y llevado al corralón correspondiente, donde fue puesto a disposición de la autoridad competente, a la espera de que el responsable responda por los daños causados.