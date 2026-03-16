Sale del camino y cae a barranco en comunidad

En las inmediaciones de la comunidad de Majomut, en el municipio de San Juan Chamula, un automovilista se salió del camino luego de que perdiera el control de la unidad al parecer por una falla en los frenos.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba por la zona cuando repentinamente el conductor no logró mantener el control del volante, lo que provocó que la unidad abandonara la carretera y terminara cayendo a un pequeño barranco justo a un costado de la vía.

El accidente generó momentos de alarma entre habitantes de la comunidad y automovilistas que transitaban por el lugar, quienes al percatarse de lo ocurrido se acercaron para verificar la situación.

Salieron ilesos

Pobladores de Majomut acudieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes del vehículo y ayudarlos a salir. De manera preliminar, se informó que las personas que viajaban en la unidad aparentemente resultaron ilesas, aunque presentaban crisis nerviosa por lo ocurrido.

El automóvil presentó severos daños en el parabrisas y la parte superior, además de lodo acumulado.

Debido a que el incidente sucedió dentro del territorio comunitario, las autoridades tradicionales de la zona tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades conforme al método de usos y costumbres.