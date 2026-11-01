Sale del camino y queda en camellón

En la carretera Pijijiapan-Tonalá, un automóvil tipo sedán terminó fuera de la cinta asfáltica y quedó sobre la zona divisoria de la vía de comunicación luego de protagonizar un accidente a la altura del kilómetro 106.

El incidente, sucedido en la demarcación pijijiapaneca, fue dado a conocer por usuarios de redes sociales que difundieron imágenes e información sobre la posición en la que acabó la unidad y alertaron a otros conductores que transitaban por este sector.

Abandonó la vía

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo abandonó su trayectoria y terminó entre la zanja que divide la circulación, situación que llamó la atención de quienes pasaban por el lugar y generó preocupación ante la posibilidad de que hubiera personas heridas.

Sin embargo, la información preliminar indicó que no se registraron lesiones de gravedad entre los involucrados.

Hasta el momento tampoco se han precisado las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad, pero se presume fue por exceso de velocidad.

Ante este tipo de incidentes, las autoridades viales exhortaron a los automovilistas a reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y conducir con precaución, especialmente al circular por el tramo donde se dio el percance.