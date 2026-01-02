Sale del camino y se incrusta en contención

Ayer por la mañana un vehículo abandonó la carretera en el tramo Tuxtla Gutiérrez-San Fernando, a la altura del punto conocido como La Virgencita, lo que generó la movilización de agentes de la Guardia Nacional y afectaciones momentáneas en la circulación vial.

El incidente fue reportado cerca de las 09:20 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre un vehículo particular que había salido de la cinta asfáltica y se encontraba impactado contra la barra metálica de contención.

De inmediato, personal de la Guardia Nacional se trasladó al lugar para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo vial.

Daños materiales

Los primeros informes oficiales señalan que no se reportaron personas lesionadas, ya que el conductor logró salir por su propio pie de la unidad.

Sin embargo, el sedán presentó severos daños materiales, los cuales fueron valuados en varios miles de pesos debido al impacto contra la estructura de seguridad y al daño en la carrocería.

Los uniformados señalaron que presuntamente el exceso de velocidad, combinado con una mala maniobra, habría sido la causa principal del accidente, lo que provocó que el conductor perdiera el control y abandonara la carretera.

Las autoridades pidieron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente en este tramo donde suelen registrarse percances similares.

La vialidad permaneció parcialmente obstruida durante las labores de auxilio y retiro del vehículo. Fue alrededor de las 11:35 horas cuando una grúa con plataforma arribó al sitio para remolcar la unidad siniestrada, la cual fue trasladada al corralón en turno.

Una vez concluidas las maniobras, la circulación fue restablecida de manera normal.