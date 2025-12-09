Sale del camino y termina varado entre la maleza

Fuera del camino fue como acabó un vehículo de la marca Chevrolet sobre el tramo carretero Miguel Hidalgo-Laja Tendida, en la demarcación del municipio de Venustiano Carranza, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.

Esto hizo que terminara entre los matorrales a un costado de la vía de comunicación, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

El accidente fue reportado al número de emergencias, por lo que personal de Protección Civil se trasladó de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria al único ocupante del vehículo, una persona del sexo masculino que presentó lesiones leves.

Tras ser valorado en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acudieron para resguardar la zona, abanderar la circulación y evitar otro percance con el objetivo de establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.