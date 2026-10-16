Sale proyectada por corte de circulación

Durante la tarde del jueves, un accidente dejó como saldo a una mujer lesionada, una motocicleta dañada y un automóvil sedán con daños leves, esto en vialidades del municipio de Villaflores. Los primeros reportes apuntan a un presunto corte de circulación.

Quedó malherida

Trascendió que minutos antes de las 15:00 horas, usuarios del crucero conocido como La Yunta habrían reportado el percance que involucraba a una motoneta de color verde y al conductor de un vehículo de la marca Nissan Tsuru de color blanco, el cual le habría obstruido el paso a la motorista.

Por ello, la fémina salió “volando” y cayó aparatosamente contra el pavimento. Resultó con considerables lesiones, así que fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech) y de la Cruz Roja Mexicana se constituyeron al lugar de los hechos tras recibir el reporte al 911.

Al llegar corroboraron que había una persona del sexo femenino herida; posteriormente, le brindaron los primeros auxilios.

Finalmente, la afectada fue trasladada a un hospital para una revisión más detallada y poder descartar posibles fracturas.

Se presume que autoridades habrían arribado para ayudar a deslindar responsabilidades conforme a la ley.