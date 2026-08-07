Sale proyectado contra el parabrisas de una SUV

Durante la tarde del jueves, un percance vial dejó como saldo un lesionado y daños materiales tanto en una camioneta como en la barda de una funeraria, el cual se registró en el municipio de Comitán y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 2.ª calle Sur, entre 2.ª y 3.ª avenida Poniente, en donde ocurrió el incidente alrededor de las 14:00 horas.

Perdió el control

El accidente sucedió cuando el conductor de una camioneta tipo SUV de la marca Ford EcoSport de color gris transitaba con dirección al centro de la ciudad, pero de pronto perdió el control del volante y acabó estampándose contra la barda de una funeraria.

Debido al fuerte impacto, y al no llevar puesto el cinturón de seguridad, una persona del sexo masculino de 55 años de edad que viajaba como copiloto salió proyectada contra el parabrisas y terminó lesionada.

Automovilistas al ver el mal estado del sujeto, le brindaron apoyo y lo trasladaron de urgencia a una clínica particular ubicada a unos metros del lugar del incidente, a fin de que recibiera atención médica.

Posteriormente al reporte recibido en el número de emergencias 911, se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes llegaron para atender el percance e iniciar el diálogo con el conductor y con el propietario de la funeraria para convenir el pago de daños y así deslindar responsabilidades al momento.