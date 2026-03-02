Sale proyectado motorista al chocar en taxi

Un joven resultó gravemente lesionado luego de un brutal impacto contra un taxi de ruta foránea en el crucero del libramiento Sur y la carretera hacia el ejido Raymundo Enríquez, al sur de Tapachula.

Al arribar los paramédicos, encontraron que Miguel Ángel “N”, de 20 años, presentaba heridas abrasivas, fractura en la cabeza, sangrado por oído y nariz, entre otras lesiones, por lo que fue auxiliado y trasladado de emergencia al hospital regional.

Causa

Se dijo que este se desplazaba en una motocicleta sobre el libramiento Sur, cuando un vehículo en modalidad de taxi de la ruta hacia el municipio de Escuintla le hizo corte de circulación, registrándose el fuerte impacto.

Ante ello salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando la motocicleta y el vehículo con daños materiales de alta consideración.

Personal de la Guardia Estatal de Vialidad y otras corporaciones policiacas hicieron acto de presencia, ya que una multitud de personas se arremolinó en el lugar, con lo que pudo haberse registrado otro accidente mayor, ya que es una vía rápida de circulación.

Las autoridades indicaron que se iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, aunque no se estableció si el conductor del taxi fue detenido.

La unidad vehicular y la motocicleta fueron trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición del Ministerio Público.