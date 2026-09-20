Sale proyectado y se fractura un hombro

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente carretero sucedido sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia Pedregal San Ángel.

El hecho fue registrado alrededor de las 07:41 horas del sábado, por lo que elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio —en la demarcación chiapacorceña— para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

“Voló” del asiento

Se trataba de una persona del sexo masculino, identificada como Mauricio “N”, de aproximadamente 36 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje.

Sin embargo, un presunto corte de circulación por parte de un automovilista lo hizo salir proyectado del asiento.

Después de estrellarse contra el asfalto se indicó que la persona presentaba una probable fractura en uno de los hombros.

Agentes de la Guardia Nacional se movilizaron y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Ayuda médica

En minutos arribaron los paramédicos de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo, quienes le brindaron los primeros auxilios. Al estabilizarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de placas.

Más tarde, los vehículos fueron remolcados al corralón en turno para restablecer finalmente la vialidad, debido a que hubo un lesionado y los involucrados no llegaron a un acuerdo económico para el pago de daños y gastos médicos.